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İstanbul'da kuvvetli fırtına nedeniyle sahil şeridi suyla doldu

28 Kasım 2023 23:46 Son Güncelleme: 23:48 Abone Ol

İstanbul'da beklenen kuvvetli fırtına etkisini gösterirken, Gürpınar Sahili ve Sarayburnu'nda dalgalar nedeniyle sahil şeridi suyla doldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Denizi'nde beklenen kuvvetli fırtına ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Uyarıların ardından İstanbul'da fırtına etkisini gösterirken Gürpınar Sahili ve Sarayburnu'nda dalgalar kıyıya vurdu. Yükselen dalgalarla birlikte sahil bandı sular altında kaldı. O anlar cep telefonu kameralarıyla da saniye saniye görüntülendi.