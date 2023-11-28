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İstanbul'da kuvvetli fırtına nedeniyle sahil şeridi suyla doldu

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İstanbul'da beklenen kuvvetli fırtına etkisini gösterirken, Gürpınar Sahili ve Sarayburnu'nda dalgalar nedeniyle sahil şeridi suyla doldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Denizi'nde beklenen kuvvetli fırtına ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Uyarıların ardından İstanbul'da fırtına etkisini gösterirken Gürpınar Sahili ve Sarayburnu'nda dalgalar kıyıya vurdu. Yükselen dalgalarla birlikte sahil bandı sular altında kaldı. O anlar cep telefonu kameralarıyla da saniye saniye görüntülendi.

İstanbul'da beklenen kuvvetli fırtına etkisini gösterirken, Gürpınar Sahili ve Sarayburnu'nda dalgalar nedeniyle sahil şeridi suyla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Denizi'nde beklenen kuvvetli fırtına ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Uyarıların ardından İstanbul'da fırtına etkisini gösterirken Gürpınar Sahili ve Sarayburnu'nda dalgalar kıyıya vurdu. Yükselen dalgalarla birlikte sahil bandı sular altında kaldı. O anlar cep telefonu kameralarıyla da saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Marmara Denizi Sarayburnu İstanbul Fırtına Hava Durumu Doğal Afetler İstanbul Yaşam Haberler

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