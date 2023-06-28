İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinde sahillere akın

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşlar sahillere akın etti. Rus gelin Malika Yılmaz, İstanbul'un güzelliklerini gözlemleyerek tatil yapmanın daha iyi olduğunu belirtti. Büyükçekmece'de yaşayan diğer bir vatandaş da buranın kendisi için vazgeçilmez bir yer olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşlar kurbanlarını kestikten sonra sahillere akın etti. Havanın da sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar denizin ve güneşin tadını çıkardı. Kimi güneşlendi, kimisi çocuklarıyla oynayarak vakit geçirdi. Büyükçekmece'de yaşayan Rusya uyruklu Malika Yılmaz "İstanbul'da böyle güzel yerler varken neden tatile gidelim ki? Deniz burada da var. Çok güzel sahil, Büyükçekmece zaten güzel. Birde bu sahili yaptıktan sonra çok daha güzel oldu. Tatil yeri gibi oldu burası zaten. O yüzden tatile gitmeye gerek yok" dedi.

"BENİM DEVAMLI OTURDUĞUM YER BURALAR"

Büyükçekmece'de yaşayan Özcan Ersuvan, "Benim devamlı oturduğum yer buralar, Büyükçekmece'dir. Yazın serin, o yüzden buraya geldim. Burası bugün biraz daha yoğun olmasına rağmen her zaman böyle kalabalık" diye konuştu.