İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinde Belgrad Ormanı'na akın

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da kalanlar Belgrad Ormanı'na akın etti. Çocuklar oyun parkında eğlenirken büyükler ise mangalın başındaydı. Belgrad Ormanı'nın girişinde ise trafik yoğunluğu yaşandı.

BAYRAMDA TATİL YAPILMASI GEREKEN İL İSTANBUL

Kenan Karakoç, "Hava bugün biraz kapalı, biraz da sakin ama güzel geçiyor. İlk gün eş dost ziyaret için evdeydik. İlk gün bir yere gitmedik, ikinci günü tercih ettik. Ailecek geldik. Et, köfte pişiriyoruz. Bayramda tatilin geçirilmesi gereken il bence İstanbul. Daha iyi ve sakin oluyorö dedi.