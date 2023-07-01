İstanbul'da Kurban Bayramı son gününde plajlara yoğun ilgi

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da kalanlar bayramın son günü plajlara akın etti. Büyükçekmece kordon boyu, Güzelce, Kumburgaz plajlarında yoğunluk yaşandı. Bazıları plajlarda çadır kurarken, denizin keyfini ise en çok çocuklar çıkardı.

"HERKESİN BODRUM'A GİTME ŞANSI YOK"

"SABAH KALKTIĞIMIZDA BAHÇEMİZDE YATAN İNSANLARLA KARŞILAŞTIK"

Kumburgaz'da oturan Songül Bingöl ise "Bu bayram bizim için çok yoğun geçti. İnsanlar maddi sebeplerden hep Kumburgaz'ı tercih etti. Biz bayramdan beri hiç denize giremedik. Bizim insanımızdan çok yabancılar da var. Adım atacak yer yok ama mutluyuz. Bu seneki yoğunluk daha çok, insanlar çok uzaklara gelemedi. Dün daha yoğundu, bahçelerimiz insan doluydu. Sabah kalktığımızda bahçede yatan insanlarla karşılaştık. Onlar da tatilci yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.