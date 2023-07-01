İstanbul'da Kurban Bayramı son gününde Eminönü'ne akın

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar Eminönü'ne akın etti. Bayramın son gününde vapur ve tramvay istasyonlarında da yoğunluk yaşandı. Güneşli havayı fırsat bilerek Eminönü'ne gelenlerin bazıları alışveriş yaparken bazıları boğaz turu yaptı. Bayramı Galata köprüsünde balık tutarak geçirenler ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kurban Bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar bayramın 4. gününde Eminönü'ne akın etti. Güneşli havayı fırsat bilerek Eminönü'ne gelenlerin bazıları alışveriş yaptı bazıları ise boğaz turu yapmayı tercih etti. Bayramı Galata köprüsünde balık tutarak geçirenler ise renkli görüntüler oluşturdu.

"İSTANBUL'UN TADINI ÇIKARIYORUZ"

"EMİNÖNÜ ÇOK YOĞUN"

Bayramın son gününde Eminönü'ne ailesiyle birlikte gezmeye gelen Ufuk Deniz ise, "Köyümüze gidemedik, çocukluğumuzdan beri buradayız. Köyü unuttuk artık, köyümüz de burası oldu. İstanbul boş olduğu halde kalabalık, maşallahı var. Eminönü çok yoğun, hatlarda baya yoğunluk var. Ücretsiz olduğu için geliş gidiş yoğun. İstanbul güzel. İstanbul'a aşığız. Bayramın birinci günü kurbanımızı kestik, ikinci günü akraba ziyareti. Dün çocukları Tuzla'ya Darıca'ya denize götürdüm, bugün de Üsküdar'da gezdik. Biraz da burayı gezip vakit geçireceğiz." dedi.