İstanbul'da Kurban Bayramı'nda Sahiller Dolup Taştı

Kurban Bayramı tatili sırasında İstanbul'da kalan vatandaşlar, sahillerde aileleriyle vakit geçirdi. Serin havaya rağmen Florya sahili tercih edildi ve çocuklar bisiklet, skuter ve paten sürdü. Bazı gençler ise denize girdi. İstanbul'da kalanlar bayramı aileleriyle birlikte sahilde geçirdi.

Kurban Bayramı'nda İstanbul'dan ayrılmayan vatandaşlar sahillerde aileleriyle vakit geçirdi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbulluların bir kısmı memleketlerine ve tatil beldelerine giderken, kentte kalanlar da park ve bahçelerle sahilleri doldurdu.

Serin havaya rağmen aileleriyle Florya sahili tercih eden vatandaşlar deniz kenarında dinlendi.

Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları spor aletlerini kullandı.

Aileleriyle birlikte sahilde vakit geçiren çocuklar da bisiklet, skuter ve paten sürdü, bir grup genç ise serin havaya rağmen denize girdi.

Ailesiyle sahile gelenlerden Savaş Koca, bayramın ilk gününü kurban kesimine ayırdıklarını belirterek, "Bugün ailemizle birlikte bir kahvaltı yapalım dedik. Boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Sahile geldik. Bugün de sakin. İstanbul'un bu sakinliğinden faydalanıyoruz. Karslıyız, 35 yıldır İstanbul'dayız. Artık buralıyız." ifadelerini kullandı.

Skuter sürme alanı olduğu için sahilin boş olmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Betül Büyükkent, "Bayramda bomboş, çok güzel. Buraya ilk defa geldik. Çok beğendim. Çok güzel skuter sürme alanı var." dedi.

"Yüzmeye geldik. Hava da su da soğuk"

Torunlarıyla sahilde dondurma yiyen Meryem Sayrı, "Bütün sevdiklerimizin bayramı mübarek olsun. Çoluk çocukla biraz dolaşalım dedik, gezmeye geldik. Bir hava alalım, dedik. Dün çoluk çocuğumla, kardeşlerimle güzel geçti, misafir ağırladık. Bugün de biz gezelim dedik." diye konuştu.

Sahilden takla atarak denize giren Muhammet Yakışır, "Yüzmeye geldik, burada pratik yapıyoruz. Hava da su da soğuk. Soğuk ama idare ediyoruz. Korkmuyoruz. Dün ailemizleydik." ifadesini kullandı.

Ahmet İlken de soğuk suya rağmen denize girdiklerini ve üşümediklerini söyledi.