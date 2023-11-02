İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle Kapalıçarşı, Kumkapı, Beyazıt'ta kısa süreli su baskınları yaşandı. Vatandaşlar ve esnaf zor anlar yaşadı.

İstanbul'da Kapalıçarşı'yı su bastı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle Kapalıçarşı, Kumkapı, Beyazıt'ta kısa süreli su baskınları yaşandı.

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağmur İstanbul'da etkili oldu. Yağmur nedeniyle Kapalıçarşı, Kumkapı, Beyazıt'ta kısa süreli su baskınları yaşandı. Vatandaşlar ve esnaf zor anlar yaşadı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.