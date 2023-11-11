İstanbul'da işgal edilen otobüs garajı tahliye edilemiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, işlevini kaybeden ve mahkeme kararlarına rağmen işgali sürdüren otobüs garajının tahliyesi için çalışma başlattı. Ancak garaj, kanunsuz şekilde faaliyetlerine devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin tarihi ve turistik merkezlerinden Aksaray'da, işlevini kaybeden, bölgede trafik ve yoğunluk oluşturan ve mahkeme kararlarına rağmen işgali sürdüren otobüs garajının tahliyesi için çalışma başlattı. Ancak, kira sözleşmesi 2018 yılında sona eren ve yenilenmeyen, mülkiyeti İBB'ye ait garaj, kanunsuz şekilde faaliyet yürütüyor. Garajda faaliyet gösteren "Selçuk Yayıncılık" adlı firmaya ise Eyüpsultan Alibeyköy Cep Otogarı yanındaki lojistik merkezinde yer gösterilmesine rağmen, faaliyetlerini aynı yerde sürdürmeye devam ediyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kentin tarihi ve turistik merkezlerinden Aksaray'da, işlevini kaybeden, bölgede trafik ve yoğunluk oluşturan otobüs garajının tahliyesi için çalışma başlatıldı. Küçük Langa Caddesi üzerinde bulunan ve uluslararası taşımacılık yapan otobüslerin kullandığı garajın giriş çıkış yolları Ulaşım Trafik Düzenleme Komisyonu kararıyla kapatıldı. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal edilen iş yeri mühürlenip, faaliyetten men edildi. T1 ve T3 taşımacılık belgelerinin iptali için ayrıca bakanlığa başvuruda bulunuldu. Ancak buna rağmen faaliyetlerini sürdüren firmanın otobüsleri Aksaray trafiğine girmeye devam ediyor. Yolcuların yanı sıra bavul ve yük taşımacılığı yapan firma, bölgedeki yaya trafiği ve kaldırımları da olumsuz etkiliyor. Emniyet Garajı olarak bilinen Orta Avrupa ve Balkan ülkelerine sefer düzenleyen otobüslerin kullandığı garaj, yasa dışı şekilde çalışmaya devam ediyor.

UKOME KARARIYLA YOL DÜZENLEMESİ YAPILDI

İBB, söz konusu alanın trafiğe kapatılması için ayrıca UKOME kararı aldırdı. Kararın uygulanması ve Ulaşım Trafik Düzenleme Komisyonu kararı gereğince çevre düzenlemesi ve kaldırım çalışması yapılabilmesi için garajın giriş çıkış yollarını daralttı. Bölgenin bir an önce tahliyesi için de firma sahipleri ile yeniden görüşmeler yaptı.

FATİH YENİKAPI KÜLTÜR PARKI PROJESİNE ENGEL

İstanbul'un en önemli turizm ve ticaret bölgelerinden biri olan Tarihi Yarımada içerisindeki Aksaray Küçük Langa Caddesi üzerindeki garaj, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Fatih Yenikapı Kültür Parkı Projesi'nin hayata geçirilmesine de engel teşkil ediyor.

MÜHRÜ BOZARAK ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİLER

Mahkemeden aldıkları yürütmeyi durdurma kararlarıyla süreci uzatan iş yeri için İstanbul 8. İdare Mahkemesi, daha önce alınan YDK kararlarını reddetti. Söz konusu iş yeri haziran ayında faaliyetlerinden men edildi. İBB ekipleri tarafından mühürlendi. Ancak mührü bozan iş yeri, faaliyetlerine devam etti.

İŞGAL SÜRÜYOR

İBB, 2886 sayılı kanunun 75. maddesine istinaden iş yerinin ivedilikle tahliye edilmesini talep etti. Halen garajın tahliye edilememesi sonrasında, otobüslerinin giriş çıkışını da engelleyecek mahiyette UKOME kararı alındı. UKOME kararları, çoğunluğu merkezi hükümet tarafından belirlenen bir kurul olup, garaj girişlerinin trafiğe kapatılmasına dair UKOME kararı oy birliğiyle alındı. Bölgede ayrıca alınan Ulaşım Trafik Düzenleme Komisyonu kararı uyarınca çevre düzenlemesi, kaldırım ve yol çalışması yapılıyor.