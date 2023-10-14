Maltepe'de yolcu almak için bekleyen minibüsün, arkasında duran otomobile seyir halindeki bir başka araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil minibüsün altına girdi. Kaza sonrası asılı kalan minibüsü kurtarmak çevredeki öğrenciler seferber oldu.

İstanbul'da ilginç görüntü: Maltepe'de asılı kalan minibüsü zıplayarak kurtarmaya çalıştılar

İSTANBUL - Maltepe'de yolcu almak için bekleyen minibüsün, arkasında duran otomobile seyir halindeki bir başka araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil minibüsün altına girdi. Kaza sonrası asılı kalan minibüsü kurtarmak çevredeki öğrenciler seferber oldu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre 34 M 4492 plakalı minibüs şoförü yolcu almak için durdu. O esnada arkasında durarak minibüsün hareket etmesini bekleyen otomobile 34 AKL 07 plakalı Range Rover marka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araç minibüsün altına girdi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu

Öğrenciler minibüse girip zıpladı

Çarpmanın şiddetiyle arkadaki aracın motor kısmına takılı kalan minibüs, şoförünün tüm çabalarına rağmen takılı kaldığı yerden cıkarılamadı. Çevredeki bir öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden yardım isteyen minibüs şoförü, gençleri minibüse doldurarak zıplamalarını istedi. Araç bir süre sonra olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. Ekipler kazaya ilişkin çalışma başlattı.