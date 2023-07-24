İstanbul'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için sahile ve yeşillik alanlara akın etti. Bazı vatandaşlar gölgede vakit geçirirken bazı vatandaşlar ise denize girdi. Küçükçekmece ve Bakırköy Sahili'nde birçok vatandaş ailesiyle birlikte vakit geçirip kahvaltısını yeşil alanlarda yaptı. Piknik tüpü, şemsiyesi, çadırı, oltası ve tavlasıyla sahile gelen vatandaşlar sıcak havaya aldırış etmeden hafta sonunun keyfini çıkardı.

İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar sıcak havaya rağmen sahillere akın etti

İSTANBUL - İstanbul'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için sahile ve yeşillik alanlara akın etti. Bazı vatandaşlar gölgede vakit geçirirken bazı vatandaşlar ise denize girdi.

İstanbul'da sıcak havadan kaçmak isteyen vatandaşlar hafta sonunu fırsat bilip sahil ve yeşillik alanlara akın etti. Küçükçekmece ve Bakırköy Sahili'nde birçok vatandaş ailesiyle birlikte vakit geçirip kahvaltısını yeşil alanlarda yaptı. Piknik tüpü, şemsiyesi, çadırı, oltası ve tavlasıyla sahile gelen vatandaşlar sıcak havaya aldırış etmeden hafta sonunun keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar gölgede vakit geçirirken bazı vatandaşlar ise denize girdi.

Gölgelik alanda kahvaltısını yapan Ayşe Yılmaz "Bir pazarımız var. Dört aile toplanıp çocuk çocuk buraya geldik. Burada serinleyip denize gireceğiz. Sabah kahvaltısı yapmadan erkenden geldik. Şemsiyemizi de getirdik ama işe yaramadı. Sahile inip denize girdiğimizde onu kullanacağız" dedi.

Ailesiyle birlikte sahile gelen Hacı Torun, "İstanbul'da hava çok sıcak bunaldık. Ailemizle güzel bir hafta sonu geçirmek için kendimizi buraya attık. Kahvaltımızı burada yapıyoruz. Güzel bir geçirmek için tüpümüzü çayımızı yanımızda getirdik" şeklinde konuştu.