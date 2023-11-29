İstanbul genelinde başlayan fırtına ve sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Kadıköy sahilinde oluşan dalgalar kum ve kaya parçalarını sahilyoluna taşıdı. Bağcılar'da ise, alt geçitte araçlar ilerlemekte zorlandı.

İstanbul'da Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oluyor

İSTANBUL genelinde dün akşam saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak yağış gündüz de etkisini sürdürüyor. Kadıköy sahilinde oluşan dalgalar kum ve kaya parçalarını sahilyoluna taşıdı. Bağcılar'da ise, sağanak yağışın etkisiyle yağmur sularıyla dolan alt geçitte araçlar ilerlemekte zorlandı.

İstanbul'da gece boyunca süren fırtına gündüz de etkisini sürdürüyor. Kadıköy'de fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar, kayalardan kopan parçaları sahilyoluna taşıdı. Bağcılar'da ise, sağanak yağış etkili oluyor. İkitelli Kavşağı Halkalı Caddesi'ndeki alt geçit yağmur sularıyla doldu. Araç sürücüleri alt geçitte ilerlerken zor anlar yaşadı.Trafik kontrollü olarak zaman zaman tek şeritten sağlandı.