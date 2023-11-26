İstanbul'da Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Sabahın erken saatlerinde sağanak yağış, kentin batısından başlayarak etkili olmaya başladı. Şiddetini artıran fırtına nedeniyle de Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu.

TAKSİM'DE GÜÇLÜKLE YÜRÜDÜLER

Sağanak ve fırtına kent genelinde etkili olurken, Taksim Meydanı'na çıkanlar zor anlar yaşadı. Yağmurun etkisi ile ıslanan vatandaşlar, fırtınanın etkisi ile güçlükle yürüdü. Fırtına nedeniyle Üsküdar sahil başta olmak üzere sahil şeridinde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Yağış ve fırtınaya rağmen bazı vatandaşların ise sahilde yürüyüş yaptığı dikkatlerden kaçmadı. İstanbul'da fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor.