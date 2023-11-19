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İstanbul'da Fırtına Sonucu Sarıyer'de Yol Trafiğe Kapandı

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Sarıyer'de ağaçlar yola devrildi ve yol trafiğe kapandı. Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine gelerek tedbir aldı ve ağaçları kaldırdı. Trafik akışı normale döndü.