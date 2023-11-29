Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Fırtına Sebebiyle Beşiktaş Sahilinde Dalgalar Oluştu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen fırtına etkisini göstermeye başladı. Dalgalar Beşiktaş sahilinde kıyıya vurup yola taştı. Bazı vatandaşlar sahilde dalgaları izledi ardından dalgaları arkasına alarak cep telefonu kamerasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul'da etkili olan fırtına sebebiyle Beşiktaş sahilinde dalgalar oluştu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen fırtına etkisini göstermeye başladı. Dalgalar Beşiktaş sahilinde kıyıya vurup yola taştı. Bazı vatandaşlar sahilde dalgaları izledi ardından dalgaları arkasına alarak cep telefonu kamerasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Beşiktaş İstanbul Fırtına Doğal Afet Hava Durumu İstanbul Yaşam Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title