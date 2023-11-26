İstanbul'da Fırtına Nedeniyle Şehir Hatları Seferleri İptal Edildi

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle birçok Şehir Hatları seferi iptal edildi. Elverişsiz hava koşulları sebebiyle birçok hat ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.

İSTANBUL İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle şehir hatlarında birçok sefer iptal edildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada " Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

-Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

-Beşiktaş-Adalar

-Kabataş-Adalar

-Maltepe-Adalar

-Kadıköy-Kabataş

-Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

-Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp

-Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp

-Rumeli Kavağı-Eminönü hattı seferlerimizin Ortaköy ve Beşiktaş İskelesi uğraması

-Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)

-Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy

-Bostancı-Adalar (Ring)

-Kadıköy-Beşiktaş

-Üsküdar-Karaköy-Eminönü

-Üsküdar-Aşiyan

-Kadıköy-Karaköy-Eminönü

-Uzun Boğaz Turu

-Üsküdar-Eyüp

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler de yaşanabilmektedir. Üsküdar-Aşiyan hattı seferlerimizin Aşiyan İskelesi uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.