İstanbul'da fırtına nedeniyle işyerinin tabelası uçtu

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Sultangazi'de bir işyerinin tabelası uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle Sultangazi'de bir işyerinin tabelası çatısı uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da fırtına ve sağanak gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Zaman zaman şiddetini artıran fırtına nedeniyle Sultangazi'de saat 03.30 sıralarında bir iş yerinin tabelası uçtu. Fırtınanın etkisiyle yerinden sökülen tabela kaldırıma düştü. Olayda yaralanan olmazken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.