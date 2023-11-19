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İstanbul'da Fırtına Nedeniyle Ağaçlar Yola Devrildi

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Sarıyer'de ağaçlar yola devrildi ve yol trafiğe kapandı. Jandarma ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.