İstanbul'da Fırtına Nedeniyle Ağaçlar Yola Devrildi
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İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Sarıyer'de ağaçlar yola devrildi ve yol trafiğe kapandı. Jandarma ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.
Yılmaz OKUR/İSTANBUL, İSTANBUL'DA etkili olan fırtına nedeniyle Sarıyer'de ağaçlar yola devrildi. Yol trafiğe kapandı.
Zekeriyaköy Mahallesi Kilyos Caddesi ve Rumeli Feneri Yolu üzerinde devrilen ağaçlar yolu trafiğe kapattı. Jandarma ekipleri devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yolda başka kazaların yaşanmaması için tedbir alırken, itfaiye ekipleri ağaçları keserek kaldırdı. Kesilen ağaçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam