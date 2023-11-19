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İstanbul'da Fırtına Dev Dalgalar Oluşturdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan fırtına Karadeniz kıyılarında dev dalgalar oluşturdu. Arnavutköy, Karaburun'da fırtınanın etkisiyle dalga kıranları aşan dev dalgalar balıkçılara zor anlar yaşattı.