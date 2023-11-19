İstanbul'da Fırtına Dev Dalgalar Oluşturdu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan fırtına Karadeniz kıyılarında dev dalgalar oluşturdu. Arnavutköy, Karaburun'da fırtınanın etkisiyle dalga kıranları aşan dev dalgalar balıkçılara zor anlar yaşattı.
İSTANBUL'DA etkili olan fırtına Karadeniz kıyılarında dev dalgalar oluşturdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarılarının ardından günün erken saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına İstanbul'da etkisini sürdürüyor. Arnavutköy, Karaburun'da fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu. Balıkçı Barınağı'nda bulunan dalga kıranları aşan dev dalgalar balıkçılara zor anlar yaşattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam