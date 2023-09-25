İstanbul'da evsiz vatandaşlar kamu misafirhanelerine yerleştiriliyor

İstanbul Valiliği, sokakta yaşayan evsiz vatandaşları kalıcı olarak kamu misafirhanelerine yerleştirmeye başladı. Uygulama kapsamında 69 evsiz vatandaş, kamu kurum ve kuruluşlarının evsizler için oluşturduğu merkezlere yerleştirildi. Yeni görüntüler basına servis edildi.

İstanbul Valiliği sokakta kalan vatandaşları misafirhaneye yerleştirmeye devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul Valiliği sokakta yaşayan evsiz vatandaşları kalıcı olarak kamu misafirhanelerine yerleştirmeye başlamıştı. Uygulama çerçevesinde 69 evsiz vatandaşın, kamu kurum ve kuruluşlarının evsizler için oluşturduğu merkezlere yerleştirilirken yeni görüntüleri basına servis edildi.

İstanbul Valiliği sokakta yaşayan evsiz vatandaşları kalıcı olarak 23 Eylül tarihinde kamu misafirhanelerine yerleştirmeye başlamıştı. Uygulama çerçevesinde sokakta yaşayan 69 evsiz vatandaş kamu kurum ve kuruluşlarının evsizler için oluşturduğu merkezlere yerleştirilmesine dair yeni görüntüler servis edildi. Görüntülere, evsiz vatandaşların barındığı kulübe gibi yerlerin Zabıta ve Sosyal Hizmet ekiplerinin topladığı anların yanı sıra sokakta yaşayan hasta vatandaşların tedavi edilmeleri için ambulansla hastaneye kaldırıldıkları yansıdı.