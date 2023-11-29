İstanbul'da Etkili Olan Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle deniz suyu taştı, çöpler kaldırımlarda birikti. Bazı vatandaşlar ise olumsuz hava koşullarına rağmen dalgalarla fotoğraf çekmeye çalıştı. Kartal Dragos sahilinde bir tekne battı ve Silivri sahilinde dev dalgalar oluştu.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Fırtına, kent genelinde etkili oluyor. Ortaköy'de fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sonucu deniz suyu taştı. Dalgalarla kıyıya sürüklenen çöpler, kaldırım üzerinde birikti.
Ortaköy'e gezmeye gelen bazı vatandaşlar olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden dalgalarla fotoğraf çekmeye çalıştı.
Kartal Dragos sahilinde ise bir tekne battı. Silivri sahilinde de dev dalgalar oluştu.
Kaynak: AA / Yaşam