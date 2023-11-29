Haberler ›› Yaşam ›› İstanbul'da Etkili Olan Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'da Etkili Olan Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiliyor

29 Kasım 2023 00:14 Son Güncelleme: 00:16 Abone Ol

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle deniz suyu taştı, çöpler kaldırımlarda birikti. Bazı vatandaşlar ise olumsuz hava koşullarına rağmen dalgalarla fotoğraf çekmeye çalıştı. Kartal Dragos sahilinde bir tekne battı ve Silivri sahilinde dev dalgalar oluştu.