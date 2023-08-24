İstanbul'da Dron Destekli Trafik Işığı İhlali Denetimi

İstanbul'un Şişli ilçesinde trafik ekipleri dron destekli trafik ışığı ihlali denetimi gerçekleştirdi. Kırmızı ışıkta geçen, plakasında değişiklik yapan ve bagaj kapağı açık seyir eden sürücülere ceza yazıldı. Denetimde ceza yiyen bir sürücü basın mensuplarına 'Beni çekmeyin yoksa babam bana arabayı hiç vermeyecek' diyerek ricada bulundu.

İstanbul'un Şişli ilçesinde trafik ekipleri dron destekli trafik ışığı ihlali denetimi gerçekleştirdi. Kırmızı ışıkta geçen, plakasında değişiklik yapan ve bagaj kapağı açık seyir eden sürücülere ceza yazıldı. Denetimde ceza yiyen bir sürücü basın mensuplarına "Beni çekmeyin yoksa babam bana arabayı hiç vermeyecek" diyerek ricada bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri ve sivil trafik ekipleri tarafından Piyalepaşa Bulvarı'nda dron ile trafik ışığı ihlali denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan 2 sürücüye 951 liradan bin 902 lira ceza kesildi. Trafikte seyir halinde ilerleyen bir motorlu kuryenin plakasını kapattığı dron ile görüntülenmesinin ardından ekiplere haber verildi. Trafik ekipleri kuryeyi tespit etti ve bin 671 lira cezai işlem uyguladı. Bagajı açık bir şekilde ilerleyen sürücü ekipler tarafından durduruldu. Sürücüye tehlikeli yolculuk yaptığına dair uyarı yapılırken, bagajı açık halde bisiklet taşıdığı için 436 lira cezai işlem uygulandı.

"Beni çekmeyin babam bana arabayı hiç vermeyecek"

Bagajı açık halde trafikte seyir halindeyken ceza yiyen sürücü kendisini görüntüleyen basın mensuplarından ricada bulunarak "Beni çekmeyin babam bana arabayı hiç vermeyecek. Bisiklet arkada olduğu için bagaj açık. Güvenmeyecek bana adam. Kaza yapmadım sadece bagaj açıktı. O da arkadaşımın suçuydu. Düzeltiyor şimdi arabayı. Böyle trafik canavarlığı yaptığımı görürse babam bana araba almaz. Ben alacaktım, o da destek olacaktı. Bagaj yüzünden sadece. Alkol yok." dedi.

Denetimde kurullara uymayan sürücülere toplamda 4 bin 9 lira ceza kesildi. - İSTANBUL