İstanbul'da Denizde Boğulan Üniversite Öğrencisi Yaşamını Yitirdi

İstanbul'da serinlemek için denize giren Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Muhammet Ağıncak, boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, öğrencinin kaybının derin üzüntüsünü dile getirdi.

İstanbul'da girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Kocaeli Üniversitesi öğrencisi, kaldırıldığı hastanede iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 15 Temmuz günü Silivri'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Muhammet Ağıncak (20) boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan genç ambulansa alınarak İstanbul Cerrahpaşa Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Muhammet Ağıncak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Mühendislik Fakültesi öğrencilerimizden Muhammed Ağıncak'ı kaybettiğimizi öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Öğrencimize Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dilerim" dedi. - KOCAELİ