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İstanbul'da Cumartesi Günü Şiddetli Sağanak Yağış Uyarısı

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Yaşam Haberleri

İstanbul Valiliği, cumartesi günü sabah saatlerinden pazar öğle saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Vatandaşlar su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte cumartesi günü sabah saatlerinden, pazar öğle saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağının tahmin edildiği, buna sebeple vatandaşları su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre; İstanbul'da cumartesi günü sabah saatlerinden, pazar öğle saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edilmektedir. Su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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