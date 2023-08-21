İstanbul'da Bisiklet Yolları İşgal Altında

YOĞUN İstanbul trafiğinde ulaşım alternatifi olarak gösterilen bisiklet kullanımı, bisikletliler için sınava dönüştü. Bisiklet yollarının bazıları TIR, otomobil ve kamyon gibi araçlar tarafından otopark olarak kullanılıyor. Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz bisiklet yollarının işgaller nedeniyle kesintiye uğradığını belirterek, "Ağaç kesmek ile bisikletliye engel olmak arasında fark yok. Aslında aynı şeyi yapıyoruz. İklim değişikliği için karbon salmayan bir aracı engelliyoruz. Bisikletli sayısı çoğalırsa onun yoluna park etmezsek, iklim değişikliği için bir şeyler yapmış oluruz" dedi.

İstanbul'un en önemli sorunlarının başında trafik geliyor. Trafik sorununun çözümü için en önemli alternatiflerin başında ise bisiklet kullanımının yaygınlaşması gösteriliyor. Bu kapsamda İstanbul'da çok sayıda bisiklet yolu var. Bisiklet yollarının en önemli sorunu ise, yolların otopark olarak kullanılması. Bisiklet yolları otomobiller hatta TIR için bile park yerine dönüşmüş halde. Yaşanan işgaller nedeniyle bisiklet yolu kesintiye uğrayınca, bisiklet kullanıcıları da trafiğe girmek zorunda kalıyor. Gaziosmanpaşa'da ve Caddebostan'da yeni yapılan Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi'nde de durum aynı. Otomobillerle ilgili tedbirlerin alındığı noktada ise motosiklet sürücüleri bisiklet yollarını kullanıyor. Cezaların da caydırıcı olmaması nedeniyle bisiklet yolları işgalden kurtarılamıyor.

"AĞAÇ KESMEK İLE BİSİKLETLİYE ENGEL OLMAK ARASINDA FARK YOK"

Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, bisikletlinin yolunu engellemenin ağaç kesmek ile bir olduğunu belirterek, "Bisiklet yolları, çağdaş bir gelecek için çözüm ortağı. Hem iklim değişikliğini durdurmak, hem teneffüs ettiğimiz hava kalitesini iyileştirmek, hem daha az zehir solumak daha doğrusu hem bu arada tasarruf yapmak için faydalı. Bu kadar faydalı bir şeyin toplumun büyük bir kısmı farkında değil. Eğer bisikletlinin yoluna park ederse aslında kendi bindiği dalı kesiyor. Bisikletli o yolu kullanamadığı için arabaya bindiğinde trafik daha çok sıkışıyor. Ne kadar çok bisikletli olursa trafik o kadar rahatlayacak. Toplum bunun farkında olmayınca doğal olarak bilinçsiz şekilde neye zarar verdiğini bilmiyor. Ağaç kesmek ile bisikletliye engel olmak arasında fark yok. Aslında aynı şeyi yapıyoruz. İklim değişikliği için karbon salmayan bir aracı engelliyoruz. Bisikletli sayısı çoğalırsa onun yoluna park etmezsek, iklim değişikliği için bir şeyler yapmış oluruz" diye konuştu.

"KAMU SPOTLARI YAPIP BİSİKLETLİNİN HAKLARI TOPLUMA ANLATILMALI"

Kamu spotlarına dikkat çeken Murat Suyabatmaz, "Bunun için aslında yapılması gereken en doğru şey kamu spotları. Yerel yönetimlerin bunu kamu spotu yapması gerekiyor. Bisikletin ne kadar sağlıklı, çevreci, ekonomik olduğunu dünyaya ne kadar faydalı olduğunu anlatacak. Hem de devletimiz aynı yaya geçitlerinde olduğu gibi kamu spotları yapıp bisikletlinin haklarını topluma anlatmalı. Biz yaya geçitlerini daha yeni öğrenmiş toplumuz. Ceza konusunda bazıları zabıta baksın diyor, bazıları polis baksın diyor. O yüzden tam net olmadığından maalesef ceza konusunda yaptırımlar yetersiz. Böyle olunca da çok ciddi bisiklet yolu ihlallerini görüyoruz. Avrupa Birliği ile ilgili eşit yasalar diyoruz. Bisikletlilerin bu hakları maalesef çok eksik ve yetersiz. Avrupa Birliği düzeyine getirilse zaten rahatlayacağız. Bu konuda Avrupa'da eğer bir bisikletlinin haklarını ihlal ediyorsanız ehliyetinize bir el konulabiliyor. Bisiklet yolunda yaya yürüdüğünde eğer bir kaza olursa tazminatı yaya ödüyor. Türkiye'de bunlar henüz yok. Öyle olunca da herkes istediği yerde yürüyor." şeklinde konuştu.

"DÜZGÜN YOL YOK"

Caddebostan'da Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi'nde bisikletli Ali Hikmet Yavuz, "Bisiklet yolu ama ne yapsınlar? Düzgün yol yok. Yarım yamalak, eğrili, inişli çıkışlı gidiyorsun. Yolu iyi ki yaptılar ama motor, skuter ve hepsi giriyor çünkü tek şerit yol" dedi.

"BAŞKA GÜZERGAH KULLANIYORLAR"

Gaziosmanpaşa'da yaşayan Emre Kaya, "Bu sorun hep var. Çok denediler ama başaramadılar. Maalesef ilk zamanlar rahatsız olan vardı. Ama artık başka güzergah kullanıyorlar" dedi.