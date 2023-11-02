İstanbul'da Beklenen Yağış Trafik Yoğunluğunu Artırdı
Yaşam Haberleri
İstanbul'da beklenen yağış akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Sürücüler güçlükle ilerlerken, otobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.
İstanbul'da yağmurda trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
İSTANBUL - İstanbul için beklenen yağış akşam saatlerinde etkili olamaya başladı. Yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Otobüs duraklarında da yoğunluk yaşadı.
Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağmur akşam saatlerinde etkili olamaya başladı. Sürücüler trafikte güçlükle ilerlerken, otobüs duraklarında da yoğunluk yaşadı. İstanbul'da beklenen yağmur sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk yüzde 90'a ulaştı. Esenyurt E5 Karayolu'nda araçlar güçlükle ilerledi.