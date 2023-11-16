İstanbul'da beklenen sağanak başladı
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Meteoroloji ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini arttırarak devam ediyor. Sağanak yağış Üsküdar'da görüntülendi.
İstanbul'da beklenen sağanak başladı
İSTANBUL - Meteoroloji ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış gece saatlerinde başladı.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini arttırarak devam ediyor. Akşam saatlerinde çiseleyen yağmur yağışı gece yarısından itibaren yerini sağanak yağışa bıraktı. Sağanak yağış Üsküdar'da görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam