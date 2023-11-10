İstanbul'da Atatürk'e Saygı Duruşu

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yıl dönümünde İstanbul'un metro ve tramvaylarında anıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul'un işletmesini yaptığı 18 hatta bulunan 216 istasyonda, toplam 116 bin 746 kişinin katılımıyla saygı duruşu gerçekleştirildi.

CUMHURİYETİMİZİN kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yıl dönümünde İstanbul'un metro ve tramvaylarında anıldı. Geçen yıl 85 bin kişinin saygı duruşunda bulunduğu alanlarda, bu yıl 100 binden fazla İstanbullu, saat 0905'te ayağa kalkara saygı duruşunda bulundu. M8 Bostancı-DudulluParseller Metro Hattı'nın Kozyatağı İstasyonu'nda Sanatçı Murat Daşkın'ın Cumhuriyetin Gözleri isimli üç boyutlu çalışması yer aldı.

METROLARDA 116 BİN 764 KİŞİ ATATÜRK'Ü ANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul'un işletmesini yaptığı 18 hatta bulunan 216 istasyonda, tüm trenlerin peronda duracağı şekilde planlama yapıldı. İstasyon ve araçlarda yapılan anons ile birlikte o sırada metro ve tramvaylarda bulunan toplam 116 bin 746 kişinin katılımıyla saygı duruşu gerçekleştirildi, ardından İstiklal Marşı okundu.

İSTANBULLULAR ATATÜRK'E NOTLARINI KOZYATAĞI İSTASYONUNA BIRAKTI

M8 Bostancı-DudulluParseller Metro Hattı'nın Kozyatağı istasyonunda bulunan Atatürk'ün tren içinde tasvir edildiği, sanatçı Murat Daşkın'ın Cumhuriyetin Gözleri ismini verdiği üç boyutlu çalışması yer alıyor. Metro İstanbul yolcularının özel ilgi gösterdiği bu eserin çevresi 10 Kasım için özel bir anma alanına dönüştürüldü. Saat 09.05'te Metro İstanbul üst yönetimi ve çalışanlarının katılımı ile saygı duruşu ve çelenk bırakma töreni gerçekleştirildi. Atatürk çiçekleri ile süslenen bu alana yolcular önce karanfil bıraktı sonra Atatürk'e duygularını kalp şeklinde oluşturulan pano içerisine not yazarak dile getirdi.