İstanbul'da Artan Sıcaklık Nedeniyle Vatandaşlar Parklara Akın Etti

İstanbul'da artan hava sıcaklıkları nedeniyle bunalan vatandaşlar akşam saatlerinde parklara akın etti. Küçükçekmece Göl Parkı'na gelen vatandaşlar piknik yaparken, çocuklar oyun oynadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından ülke genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede arttı. İstanbul'da bugün 35 dereceye ulaşan hava sıcaklığının yarın daha da yükselmesi ve bir süre mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde de sıcak ve bunaltıcı hava nedeniyle evlerinde duramayanlar soluğu sahil ve parklarda aldı. Küçükçekmece Göl Parkı'nda ağaçlık ve serin alanlar vatandaşların akınına uğradı. Bazı vatandaşlar parkların erken saatlerden itibaren yoğunlaştığını ifade etti. Parka gelen vatandaşlar, yiyecek ve içeceklerini de yanlarında getirerek piknik yaptı. Parkta mangal yapan ve semaverle çay demleyen ailelerin olduğu da görüldü. Aileleriyle gelen çocuklar ise parkta oyun oynadı.

İSTANBUL'da artan hava sıcaklıkları nedeniyle bunalan vatandaşlar akşam saatlerinde parklara akın etti. Küçükçekmece Göl Parkı'na gelen vatandaşlar piknik yaparken, çocuklar oyun oynadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından ülke genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede arttı. İstanbul'da bugün 35 dereceye ulaşan hava sıcaklığının yarın daha da yükselmesi ve bir süre mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde de sıcak ve bunaltıcı hava nedeniyle evlerinde duramayanlar soluğu sahil ve parklarda aldı. Küçükçekmece Göl Parkı'nda ağaçlık ve serin alanlar vatandaşların akınına uğradı. Bazı vatandaşlar parkların erken saatlerden itibaren yoğunlaştığını ifade etti. Parka gelen vatandaşlar, yiyecek ve içeceklerini de yanlarında getirerek piknik yaptı. Parkta mangal yapan ve semaverle çay demleyen ailelerin olduğu da görüldü. Aileleriyle gelen çocuklar ise parkta oyun oynadı.

'EVDE DURULMUYOR

Eyüp Han İpek, Bu sene aşırı sıcaklar geldi. Sıcaklar aniden bastırdı. Evde de durulmuyor. Mecbur çocuklar da illa dışarı çıkmak istiyor. Biz onları aldık, parka geldik. Böyle çoluk çocuk beraber geldik. Serinlenmek adına çıktık. Genelde dışarıdayız akşamları. ya çocuklar parka götürüyoruz. ya başka bir yerlere gidiyoruz. ya sahillere gidiyoruz. Hafta sonları da falan getiriyoruz dedi.

'MÜMKÜNSE HAFTADA 2-3 KERE KENDİMİZİ BURAYA ATIYORUZ

Bilal Kapçık, 'Bugün İstanbul aşırı bir sıcak gün geçirdi. Biz de biraz olsun nefes alabilmek için ailece kendimizi sahile attık ama biraz olsun nefes almaya çalışıyoruz. Umarım bu sıcaklar bir an önce gider. Yoksa durumumuz hiç de iyi değil. İyi gözükmüyor yani. Mümkünse haftada 2-3 kere kendimizi buraya atıyoruz. Hafta sonları mutlaka bir yere gitmesek buradayız. Ama genel anlamda sahiller dolu. Yani İstanbullunun kaçacağı yer tek yer buralar kalmış dedi.

'ERKEN GELİYORUZ ŞÖYLE BİR YER BULALIM

Yakup Altun, 'Gördüğünüz gibi yani burası zaten boş olmuyor. Akşam geldiği zaman yani buraya erken geliyoruz şöyle bir yer bulalım ki oturabilelim. Başka da yani boş yer bulamıyoruz. Geçen gün geldik, boş yer yoktu. Yani yine yakın yer burasıdır. Yani burada öyle bir şey yapabiliyoruz. Kendimizi bir serinletebiliyoruz. Oturup bir kafa dinleyebiliyoruz. Yani genelde bazen arkadaşlarla falan geliyoruz. İşte bazen de böyle aile, çoluk çocuk. Çıkıp geliyoruz oturuyoruz, çayımızı, yemeğimizi yiyoruz burada. Ondan sonra gece vakti çıkıp gidiyoruz dedi.