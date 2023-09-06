İstanbul'da Arnavutköy'e 128 Kilogram Yağış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Arnavutköy ilçesine 128 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Yağışın etkisi öğle saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

İBB AKOM'dan yapılan açıklamada Arnavutköy'ün 128 kilogram yağış aldığı açıklandı.

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Sağanak yağış akşam saatlerinde Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde şiddetini arttırarak ani sağanak geçişleri başlamıştır. Yağış saat 21.00 sularında etkisini kaybetmiştir. Aralıklı yağış geçişlerinin bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla bölgesel olarak etkili olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.

Boğaz çevresi ve Avrupa yakasında etkili olan yağış sonucu metrekareye Arnavutköy 128 kg, Çatalca 40 kg, Beykoz 37 kg, Sarıyer 28 kg, Silivri 15 kg yağış kaydedilmiştir" denildi.