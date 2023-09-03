İstanbul'da Afrikalıların memleket hasretine son durak

Nijerya'da Türk ürünlerinin satıldığı marketler işleten Mark Kendrick Imafidon, İstanbul'da yöresel ürünlerin yer aldığı "Afrikan Son Durak" adlı marketiyle de ülkelerinden binlerce kilometre uzakta yaşayan Afrikalıların memleket hasretini gidermeye çalışıyor.

Nijeryalı Mark Kendrick Imafidon, 2012'de ülkesindeki Benin Üniversitesinden mezun olduktan sonra 2013'te Türkiye'ye geldi. Buradan aldığı ürünleri Nijerya'da satarak bir süre ticaretle uğraşan Imafidon, ülkesinde "İstanbul Son Durak" adıyla 3 dükkan açtı.

Daha sonra Türkiye'ye gelerek İstanbul'a yerleşen Imadifon, 2016'da tanıştığı Etiyopyalı eşiyle evlendi. 2 kız çocuğu bulunan Imafidon, ülkelerinden binlerce kilometre uzaktaki İstanbul'a çalışmak ve yeni bir hayat kurmak için gelen çok sayıda Afrikalının da yöresel ürün ihtiyacını göz önüne alarak Şişli'de "Afrikan Son Durak" adlı bir market açtı.

Afrikalı müşterilere özel ürünler satılıyor

Imafidon'un Türk ortağıyla birlikte işlettiği markette, Afrikalı müşterileri için muz familyasından pişirilerek tüketilen plantain, iri patatese benzeyen amadumbe, kurutulmuş kedi balığı, kabuklu karides kurusu, injera ekmeği ve yöresel baharatlar gibi gıda ürünlerinin yanı sıra geleneksel kıyafetler, kozmetik ürünler ve ev eşyaları satılıyor.

Imafidon, yöresel ürünlere yer verdiği marketleriyle Afrika ve Türkiye arasında adeta köprü oluşturuyor.

Nijerya'dan İstanbul'a uzanan macerasını AA muhabirine anlatan Imafidon, 9 yıl önce Türkiye'ye seyahat için ilk geldiğinde İstanbul'da yerel bir işletmeyle çalıştığını söyledi.

Yabancı olduğu için başlangıçta iş bulmakta zorlandığını belirten Imafidon, buradan aldığı ürünleri ülkesine göndererek ticarete başladığını, Nijerya'da açtığı "İstanbul Son Durak" adlı 3 markette Türkiye'ye özgü ürünlerin satıldığını aktardı.

"Afrikalılar da marketi ilginç buluyor"

Imafidon, bir süre sonra Türkiye'de ne iş yapacağına karar verdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"'Ne yapmalıyım nasıl bir iş bulmayım?' dedim. Bunu düşündüm ve aklıma şu fikir geldi: Nijerya'da ' İstanbul Son Durak'ım var. İstanbul Son Durak gibi, İstanbul'da ne yapabileceğimi düşündüm. Afrikan Son Durak'ı açmaya karar verdim. Market, sadece Nijeryalılara yönelik değil. Tüm Afrikalılar için geçerli. Her Afrikalı neye ihtiyaç duyuyorsa marketimden alabilir. Kamerun, Etiyopya, Gana'ya ait yerel ürünlerimiz var." diye konuştu.

Marketi pek çok Afrikalının ilginç bulduğunu belirten Imafidon, "Afrika'dan kendi ülkelerinden ürünleri bulduklarında mutlu oluyorlar ve bunu ilginç buluyorlar. Özellikle Nijeryalılar en çok yiyecek türleri ve plantaini tercih ediyorlar. Taze yiyecek olduğu için bunun Nijerya'dan gelmesi biraz zor. Ama müşterilerin kolayca erişebilmesi için ürünleri getirerek bunu mümkün kılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Afrika'ya gittiğimde 1 ay sonra geri geliyorum"

Imafidon, Türk yemeklerinden en çok çorba, dolma, pilav ve fasulyeyi sevdiğini ancak pişirmeyi hiç denemediğini söyledi.

Türk okuluna gönderdiği iki kızının sınıf arkadaşlarıyla ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirten Imafidon, "Kızlar bunu ilk başta dil nedeniyle zor buluyorlardı ama sonra anladılar ve şimdi iyiler. Okulda başarılılar ve ilişkileri güzel. Türklerle ilişkim de çok güzel. Etrafımda birlikte olduğum insanların hepsi iyi." şeklinde konuştu.

Imafidon, kendisini dünyada Nijeryalı, Türkiye'de ise Rizeli olarak hissettiğini dile getirerek, "İstanbul'da mutluyum. Burası güzel, burayı seviyorum. Afrika'yı özlüyorum ama 9 yıldır buradayım. Afrika'ya gittiğimde 1 ay sonra geri geliyorum." dedi.