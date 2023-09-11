İstanbul'da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başladı, trafik yoğunluğu yaşandı
2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. Mecidiyeköy ve Yenibosna'da görüntülenen trafik yoğunluğu il genelinde yüzde 60'a ulaştı.
İstanbul'da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Mecidiyeköy ve Yenibosna'da görüntülenen trafik yoğunluğu il genelinde yüzde 60'a ulaştı.
2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı. Okulların açılmasıyla İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Mecidiyeköy ve Yenibosna'da görüntülenen trafik yoğunluğu il genelinde yüzde 60'a ulaştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam