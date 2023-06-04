İstanbul Boğazı'ndaki Tur Teknelerinin Yüksek Sesli Müzikleri Şikayetlere Neden Oluyor

Havaların ısınması ile İstanbul Boğazı'nda tur düzenleyen teknelerin sayısı arttı. Bununla birlikte akşam saatlerinde denize açılan tur teknelerinde müzik eşliğinde eğlenceler düzenlemeye başlandı. Teknelerden yükselen müzik sesi, boğaz çevresinde yaşayanlarda rahatsızlığa neden oldu. Üsküdar Salacak sahilinde oturan Ozan Özkan, "Bir gün mezdeke, bir gün pop, bir gün arabesk çalıyor. Evlerin içine uyandıracak kadar yüksek ses geliyor" dedi. İstanbul Deniz Turizmi Araçları ve Yat İşletmecileri Derneği (İSTDENTAD) Başkanı İzzet Demirtaş, "Bu tür şikayetler bize de geliyor, biz de dernek olarak yüksek sesle müzik yapan arkadaşları uyarıyoruz. Desibeli de güvenlik güçleri ölçüyor. Yanlış bir ses varsa, yüksek bir ses varsa hemen gerekli müdahaleyi yapıyorlar ve limana bildirerek ceza kesiyorlar zaten" diye konuştu

'EVİN İÇERİSİNDE UYANDIRACAK KADAR YÜKSEK SES GELİYOR'

'SAATE GÖRE DESİBEL KONTROLÜ YAPILIYOR'

İstanbul Deniz Turizmi Araçları ve Yat İşletmecileri Derneği (İSTDENTAD) Başkanı İzzet Demirtaş ise, "Bu tür şikayetler bize de geliyor, biz de dernek olarak yüksek sesle müzik yayını yapan arkadaşları uyarıyoruz. Zaten bunun en büyük denetçisi bilindiği gibi deniz polisi, sahil güvenlik, liman polisi, Çevre ve Şehircilik. Belediye de şimdi devreye girdi, bunlar zaten bu tip tekneleri, ses yapabilecek desibeli aşan tekneleri denetliyorlar. Geceleri bu işe çıkan irili ufaklı 30-40 tane tekne vardır. Saat saat desibel düşüyor. 90 desibelden başlıyor, saat ilerledikçe 80'e, 70'e, 60'a böyle düşüşleri var. Desibeli de güvenlik güçleri ölçüyor. Yanlış bir ses var ise, yüksek bir ses var ise, hemen gerekli müdahaleyi yapıyorlar ve limana bildirerek ceza kesiyorlar zaten" diye konuştu.