İstanbul Boğazı'nda Yunuslar Görüldü

İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan yunuslar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Uzun süre kıyıya yakın şekilde yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

İSTANBUL Boğazı'nda ortaya çıkan yunuslar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Uzun süre kıyıya yakın şekilde yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

Beşiktaş Ortaköy Sahili'ne yakın şekilde yüzen yunus sürüsü çevredekiler tarafından görüntülendi. Kıyıya yakın şekilde tur atan yunuslar ilgiyle izlendi. Bir süre dans eden yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.