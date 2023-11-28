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İstanbul Boğazı'nda Hava Muhalefeti Nedeniyle Şehir Hatları Seferleri İptal Edildi

28 Kasım 2023 20:14 Son Güncelleme: 20:16 Abone Ol

İstanbul Boğazı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi. İstanbul Liman Başkanlığı kararı ile Boğaz'ın, elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatıldığı belirtildi.