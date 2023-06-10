İstanbul Beylikdüzü'nde Yetim Vakfı Gönüllüleri Tarafından Karne Şenliği Düzenlendi

İstanbul Beylikdüzü'ndeki Yetim Vakfı gönüllülerince "Karne Şenliği" yapıldı.

Yakuplu Kent Ormanı'nda düzenlenen şenlikte 600 yetim öğrenci bir araya geldi. Öğrenci yakınlarının da katıldığı etkinlik kapsamında piknik yapıldı, yarışmalar, eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi.

Yetim ve korumasız çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan yetim çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Yetim Vakfı Kadın Kolları Koordinatörü Hanzade Nur Keskin, AA muhabirine, bu yıl ilki gerçekleştirilen organizasyonun geleneksel hale getirilerek, her yıl düzenlenmesini amaçladıklarını söyledi.

Yetim çocuklara yönelik farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Keskin, şunları kaydetti:

"Onları mutlu edecek aktiviteler hazırladık. Burada voleybol ve basketbol sahası ile trambolin var. Uçurtma şenliği planlanıyor. Çocuklarımıza ayrıca el sanatlarını geliştirmeleri açısından farkındalık olsun diye ahşap boyama atölyesi, takı tasarım atölyesi, ebru atölyesi gibi atölyeler kurduk. Çocuklarımızı organize bir şekilde bunların hepsinden faydalandırmak istiyoruz. Yıl boyunca çocuklar ciddi anlamda ders çalışıyorlar. İstanbul'un durumuna da bakarsanız sokaklarda çocukların eğlenecekleri çok fazla alan yok. Bu anlamda çocuklarımıza katkımız olsun, onlara güzel bir hatıra, hediye bırakalım istiyoruz."

Vakfın özellikle yetim çocuklara ve annelerine hitap ettiğini ifade eden Keskin, ayrıca çocuk mağduriyetleri üzerine çalıştıklarını aktardı.

Çocukları, mağdur olduğu sahada iyileştirmenin, topluma kazandırmanın yanı sıra annelerini de topluma kazandırmanın ve ruhunu iyileştirmenin önemine değinen Keskin, "Bu aktiviteler ve bunun yanında başka aktivitelerin hepsi aslında anne ve çocuğun topluma sağlıklı bir birey olarak katılması için amaçlanmıştır. Bu şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.