İstanbul Bayrampaşa'da Kamyon Kontrolden Çıkarak 9 Araça Çarptı

İstanbul Bayrampaşa'da, kontrolden çıkarak park halindeki 9 araca çarpan kamyonun şoförü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Bayrampaşa'da, kontrolden çıkarak park halindeki 9 araca çarpan kamyonun şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahallesi'nde kamyonuyla caddede seyreden E.K, henüz bilinmeyen nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sokakta yokuş aşağı ilerleyen kamyon, park halindeki araçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle park halindeki 9 araçta hasar meydana geldi.