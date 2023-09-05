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İstanbul Başakşehir'de Sel Nedeniyle Mahsur Kalanlar Cep Telefonuyla Kaydedildi

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İstanbul'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Başakşehir, Millet Kütüphanesi'nde insanlar sel nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaşlar kütüphanenin içerisinde yağışın dinmesini beklerken o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların mahsur kaldığı ve suların yükseldiği de görüldü.

Başakşehir, Millet Kütüphanesi'ni su bastı: Yaşanan can pazarı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir, Millet Kütüphanesi'nde insanlar sel nedeniyle mahsur kalırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Başakşehir, Millet Kütüphanesi'nde insanlar sel nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaşlar kütüphanenin içerisinde yağışın dinmesini beklerken o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların mahsur kaldığı ve suların yükseldiği de görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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