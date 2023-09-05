İstanbul Başakşehir'de Sel Nedeniyle Mahsur Kalanlar Cep Telefonuyla Kaydedildi

İstanbul'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Başakşehir, Millet Kütüphanesi'nde insanlar sel nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaşlar kütüphanenin içerisinde yağışın dinmesini beklerken o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların mahsur kaldığı ve suların yükseldiği de görüldü.