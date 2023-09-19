İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi, yaralılar var

İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde İETT'ye bağlı körüklü otobüs devrildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere götürüldü.

Ahmet YEŞİLMEN-Uğur ŞAHİN-Oğuzhan CİN/İSTANBUL BAŞAKŞEHİR Güvercintepe Mahallesi'nde İETT'ye bağlı körüklü otobüs devrildi. Yaralılar var. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüs tahliye edilirken, yaralanan yolcular çevredeki hastanelere götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.