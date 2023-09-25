İstanbul Avcılar'da 4 Katlı Binada Yangın: 3'ü Çocuk 8 Kişi Kurtarıldı

İstanbul Avcılar'da bulunan 4 katlı bir binanın 1. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın 1. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Daireden yükselen alevler ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-111 üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bodrum üzeri 4 katlı binanın 1. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği daire itfaiye ekiplerince söndürülürken, içeride mahsur kalan bina sakinleri ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3'ü çocuk toplam 8 kişi sağlık ekiplerince kontrol edildi. Yabancı uyruklu bir kişi ise tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL