İstanbul Arnavutköy'de Vinç Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Arnavutköy'de bulunan sanayi sitesindeki inşaat alanında vinç devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Taylan ERGÜN-Oğuzhan CİN/İSTANBUL ARNAVUTKÖY Ömerli Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki inşaat alanında çalışmalar sırasında vinç devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede vinç operatörünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.