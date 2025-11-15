Haberler

Isparta'daki Pide Salonunda Bulunan Esrarengiz Mezar

Güncelleme:
Isparta'da bir pide salonunun içinde yer alan isimsiz mezar, işletmeci Fatih Ayverdi'nin 30 yıl önce iş yerini genişletirken korumaya aldığı bir alan olarak dikkat çekiyor. Mezarın kime ait olduğu bilinmiyor ancak turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

ISPARTA'da bir pide salonunun içinde yer alan isimsiz mezar görenleri şaşırtıyor. İşletmeci Fatih Ayverdi'nin 30 yıl önce iş yerini genişletirken pide salonuna dahil etiği mezarın kime ait olduğu ise bilinmiyor.

İlçeye bağlı Çelebiler Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıl önce pide salonu açan Fatih Ayverdi, iş yerini genişletirken, yan tarafında bulunan bakımsız ve isimsiz mezarı da korumaya almaya karar verdi. Fatih Ayverdi'nin pide salonu içine dahil ettiği mezarın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtlarında 'Ayırt Dede' adıyla yer aldığı belirlendi. Fatih Ayverdi'nin bugüne kadar pide salonunun içerisinde koruyup, temizlik ve bakımını da yaptığı mezar, işletmeye gelenleri şaşırtıyor.

'İSMİNİN BELİRLENMESİNİ İSTİYORUZ'

Pide salonunun daha önceden dergah olduğunu öne süren Fatih Ayverdi, "Burası ilk aldığımızda bakımsızdı. Taş doluydu. Burada yatır olduğunu daha önceden biliyorduk. Bu mahalleye geleli 40 yıl oldu. Sonra iş yerini açmayı düşündük. Zaten burası vardı. Mezarlık bakımsız ve mezarlık gibi değildi. Etrafında yalnızca taşlar vardı. Daha önce mezarlığın üzerinde ağaç vardı. Bozmadan pencere açarak binanın dışına çıkardık, zamanla kurudu. Mezara saygımızdan dolayı kökünü muhafaza ediyoruz. Bu mezarlık, 100 yıllık vardır. Buranın önceden dergah olduğunu söylüyorlardı. Burada yatan kişi, o zat da olabilir. Aldığımız zaman ilk önceleri tereddüt ettik. Sonra alıştık. Artık her gün duamızı ediyoruz. Sabah dükkanı açıyoruz. Burada yatan zata duamızı ediyoruz. Daha sonrasında 'Bismillah' diyerek işimize başlıyoruz. Bu mahalle eski olduğu için okulun bahçesi de komple mezarlıkmış. Biz sahip çıkmak istiyoruz. Saygımızdan dolayı korumaya çalışıyoruz. Aldığımızdan beri bu yatır var. Araştırılmasını ve en azından isminin belirlenmesini istiyoruz. Buraya en azından bir yazı asarak ruhuna Fatiha okunmasını istiyoruz" dedi.

TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Mezarın, turistlerin de ilgi odağı olduğunu söyleyen Ayverdi, "Gelen müşteri yemeğini yerken bakıyor ve 'Burası mezar mı?' diyor. İlk önceleri ağacı görünce 'Bina için ne güzel kesmemişsiniz' diyorlardı. Mezar olduğunu söylüyorduk. Onlar da bir dua edip gidiyorlardı. 30 yıldır buradayız, bereketi illa ki oluyor. Burası biraz sapak kalıyor. Buraya Antalya'dan İstanbul'dan insanlar geliyor. Merak edip ziyaret ediliyor. Duyan da ondan ona söylüyor. Gelen turistler de oluyor. Buralar biraz daha eski yerleşim olduğu için meraktan ziyaret ediyorlar. Turistler de yavaş yavaş gelmeye başladı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
