Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlamaları fener alayı yürüyüşü ile devam etti. Isparta Belediyesi önünden başlayan fener alayı Mimar Sinan Caddesi üzerinden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında sona erdi.

Isparta'da Zafer Bayramı coşkusu fener alayı ile devam etti

ISPARTA - Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlamaları fener alayı yürüyüşü ile devam etti.

Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlamaları fener alayı yürüyüşü ile devam etti. Isparta Belediyesi önünden bando takımı eşliğinde başlayan fener alayı Mimar Sinan Caddesi üzerinden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında sona erdi. Fener alayına Isparta Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fener alayı yürüyüşü 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bisiklet gruplarının şehir turu atmasıyla son buldu. Vali Baruş ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bisikletiyle gruplara eşlik etti.