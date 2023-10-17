Isparta'da Otobüs Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Isparta'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada otobüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, Pirimehmet Mahallesi 110 Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat K. idaresindeki 32 ACY 831 plakalı otobüs, Hacılar Çeşmesi istikametine seyir halindeyken yolun sağından karşıya geçmek isteyen Hilmi Ünver'e (96) çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile ağır yaralanan Ünver sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin hastaneye kaldırıldı. Ünver'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, kaza anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Ekipler, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA