Isparta'da Metruk Ev ve Ahır Yangında Tamamen Yandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen yangında kullanılmayan metruk ev ve ahır tamamen yanarak kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen yangında metruk ev ve ahır tamamen yandı.

Yangın saat 14.00 sıralarında Beydere köyünde meydana geldi. Muhammed Mencid'e ait kullanılmayan metruk ahşap evde çıkan yangın evin yanında bulunan ahıra sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında ahır olarak kullanılan evde saman, yonca balyaları tamamen yanarak kül oldu.