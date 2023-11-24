Isparta'da 5 katlı apartmanın 4. katındaki balkonda mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kediyi halat yardımıyla balkondan kurtardı.

Isparta'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Isparta'da 5 katlı apartmanın 4 katındaki balkonda mahsur kalan Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, İstiklal Mahallesi 1108 Sokakta bulunan 5 katlı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4 katındaki dairenin balkonundan kedi miyavlama sesleri duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler beşinci kattan halat yardımıyla balkona ulaşarak kediyi kurtardı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - ISPARTA