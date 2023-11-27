Isparta'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Elektrik Panosuna Çarptı

Isparta'da sürücünün kontrolünden çıkan kamyonetin karşı şeride geçip, kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, gece saat 03.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Subay Lojmanları karşısında meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen sürücünün kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti, ardından da kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarptı. Pano devrildikten sonra kamyonetle geri manevra yapan sürücü, 1727 sokak istikametine doğru olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler kamera görüntülerinden aracın plakasını tespit ederek, sürücüyü yakaladı. Sürücü hakkında işlemler yapıldığı öğrenildi. Devrilen elektrik panosu ise görevliler tarafından onarılarak yerine monte edildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde seyir halindeyken kontrolden çıkan kamyonetin önce karşı şeride geçmesi ardından da elektrik panosuna çarpması yer aldı.