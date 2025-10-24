Isparta'da Kedilere Yapılan Eziyet Üzerine Soruşturma Başlatıldı

ISPARTA'da baro tarafından yapılan şikayet sonrası sahipsiz yavru kedilerin patilerini kesenlerin yakalanmasına yönelik soruşturma sürüyor. 'Bağlama büyüsü' için yapıldığı değerlendirilen olayda veteriner hekim Aydan Özer Ünal, kliniğine 1 yılda bacağı kesik 9 kedi getirildiğini söyledi. Kentte hayvanseverler olaylara tepki gösterirken, İl Müftüsü Muharrem Biçer, büyüye başvurmayı düşünenlerin tıbbi yardım alması gerektiğini söyledi.

Isparta Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nun veteriner ve vatandaşlardan gelen şikayet sonrası, 'Bağlama büyüsü' için yapıldığı düşünülen patisi ve kuyruğu kesilmiş çok sayıda kedi tespit etti. Faillerin bulunması için baro tarafından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayet sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.

1 YILDA 9 YAVRU KEDİNİN AYAĞI KESİLMİŞ

Veteriner hekim Aydan Özer Ünal, Küçükhacılar köyü, Sav beldesi ve Ayazmana Mahallesi'nde, vatandaşlar tarafından 9, 12 ve 22 Ekim'de toplam 3 kedinin sağ ayağı kesilmiş halde kliniğine getirildiğini söyledi. Kedilerden birinin öldüğünü diğerlerinin ise tedavisine devam edildiğini anlatan Ünal, tedavi ve rehabilitasyon süreci sonrası kedilerin sahiplendirileceğini dile getirdi. Ünal, "1 yılda kliniğe bacağı kesilerek gelen yavru kedilerin sayısı 9 oldu. Geçen yıl bu zamanlarda 10 gün içinde arka sağ veya sol ayakta aynı kesim işlemi gerçekleşen 6 farklı kedi geldi. Genelde yavru kediler geliyor. 2 ila 4 aylık kediler bazen kuyruk uçları da kesilmiş bir şekilde geliyor. 2 haftada getirilen 3 kedinin de sağ arka ayağı testere izi olmadan düz kesiklerle kesilmiş" diye konuştu.

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Isparta Hayvan Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Önder Durmuş, sokaktaki yavru kedilere yapılan eziyete tepki gösterdi. Yapanların yakalanıp cezalandırılmasını talep eden Durmuş, şunları söyledi:

"Üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu tip olayları yapan kişiler genellikle toplumdan soyutlanmış, sıkıntılı ve problemli insanlar oluyor. Bu tip kişilerin acilen bulunup rehabilite edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu insanlar, aynı toplumda yaşadığımız sürece uzun dönemde insana da şiddet uygulayabilecektir. Acilen bu vakanın aydınlatılması ve kişilerin bulunup gerekli adli işlemlerin başlatılıp ciddi boyutta ceza alması gerekiyor."

'BÜYÜ YAPTIRMAK İSTEYENLER TIBBİ YARDIM ALMALI'

Isparta Müftüsü Muharrem Biçer de büyüye başvurmayı düşünenlerin tıbbi yardım alması gerektiğini söyledi. Müftü Biçer, "İslam dini sihirle uğraşmayı büyük günahlar arasında sayarak kesin bir şekilde yasaklamıştır. Kur-an'ı Kerim'de büyüyle uğraşanların ahirette hiçbir şekilde nasibinin olmayacağı ve onların da şerlerinden Allah'a sığınmamız gerektiği Bakara Suresi 102'nci ayeti kerimede ifade edilir. Müslüman kimse hiçbir zaman böyle gizli güçlere, falcılara, medyumlara inanmaz. Bunlara başvurmamalıdır. Çoğu zaman insanlar birtakım sebeplerle bunlara başvuruyor olabilirler. Kişi böyle durumlarda önce tıbbi bir yardım almalıdır. Yani ruhi bir durum olduğu zaman tıbbi bir yardım almalıdır. Rabb'imize dua etmelidir. İlçemizde de yaşanan ve bazı illerde de gördüğümüz canlılara zarar vermek, hayvanların uzuvlarını kesmek gerçekten çok büyük günahlar arasındadır. Hayvanların uzuvlarını kesmek ve keserek ölüme sebep vermek ya da kötü emellerine alet etmek cinayetten canilikten başka bir şey değildir" diye konuştu.

