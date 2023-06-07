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Isparta'da kayıp kadın inşaatın bahçesinde ölü bulundu

Isparta'da kayıp kadın inşaatın bahçesinde ölü bulundu

Yaşam Haberleri

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki kadın, bir site inşaatının bahçesinde ölü bulundu. Semiha Karaman'ın cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki kadın, bir site inşaatının bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre Semiha Karaman (46), kayınvalidesi E.K'ye "Sen yemekleri ısıt, ben geliyorum" diyerek evden ayrıldı. E.K, eve dönmeyen ve kendisinden haber alamadığı gelinini aramaya çıktı.

Karaman'ı yakındaki bir inşaatın bahçesinde hareketsiz bulunan kayınvalidenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Karaman'ın cesedi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Yaşam

Şarkikaraağaç Karaman Isparta Otopsi Yaşam Haberler

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