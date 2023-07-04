Isparta'da Huzurevi Sakini Gölde Boğuldu
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Isparta'da bulunan bir huzurevi sakini olan 76 yaşındaki Ziya İyisaraç, Eğirdir Gölü'ne girerek boğuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ancak İyisaraç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İyisaraç'ın resim sanatıyla ilgilendiği biliniyor.
Isparta'da Eğirdir Gölü'ne giren 76 yaşındaki huzurevi sakini boğuldu.
Eğirdir'deki huzurevinde ikamet eden Ziya İyisaraç, Yazla Mahallesi'nden göle girdi.
Bir süre sonra İyisaraç'ın gölde hareketsiz durduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, gölden çıkarılan İyisaraç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İyisaraç'ın resim sanatıyla ilgilendiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Bilal Altıok - Yaşam