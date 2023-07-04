Isparta'da Huzurevi Sakini Gölde Boğuldu

Isparta'da bulunan bir huzurevi sakini olan 76 yaşındaki Ziya İyisaraç, Eğirdir Gölü'ne girerek boğuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ancak İyisaraç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İyisaraç'ın resim sanatıyla ilgilendiği biliniyor.