Isparta'da Gül Hasadı Dönemi Eğlenceli Geziyle Sona Yaklaşıyor

Isparta'da Gül Hasadı Dönemi Eğlenceli Geziyle Sona Yaklaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın gül hasadı döneminin sonuna yaklaşırken, tatilciler gül bahçelerini ziyaret edip gül toplayarak vakit geçiriyor. Ziyaretçiler gül yağı ve suyu imalatını öğreniyor, gül müzesini gezerek eğlenceli anlar yaşıyor.

TÜRKİYE'nin 'çiçek kokulu şehri' Isparta'da gül hasat döneminin sonuna yaklaşılırken, bahçeleri ziyaret eden tatilciler, gül toplayıp fotoğraf çekerek eğlenceli vakit geçiriyor. Güneykent beldesindeki bahçeleri gezenler, gül hasadı, gül yağı ve suyunun imalat aşamasına katılıp, gül müzesinde üretim hakkında bilgi alıyor.

Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta'da ekmesiyle çoğaldığı rivayet edilen gül çiçeği, binlerce dönüm arazide üretilerek yüzlerce ailenin geçim kaynağı haline geldi. Kentte her yıl 15 Mayıs'ta başlayan ve yaklaşık bir ay süren hasatta üreticiler, gül yapraklarındaki yağ keselerinin güneşten patlamaması için sabahın ilk ışıklarından itibaren bahçelerde gül topluyor. Toplanan güller 'alım merkezi' adı verilen fabrikalara ulaştırıyor. Güller daha sonra sıcak su kazanlarında kaynatılıp çıkarılan yağlı su, farklı kazanlara aktarılıyor. İkinci kaynatmanın ardından yağ, sudan süzülerek kozmetik sektörü başta olmak üzere ihracata hazır hale getiriliyor.

GÜLLER ARASINDA

Isparta'da son yıllarda popülerleşen tarıma dayalı kırsal turizme yönelik gül hasadı etkinlikleri de artmaya başladı. Görünümü ve hoş kokusuyla ilgi çeken gül bahçeleri, yaklaşık 1 aylık hasat döneminde çok sayıda yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor. Pembe güllerin açtığı bahçelerde kendilerine verilen küçük keselere gül toplayan ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çekerek, eğlenceli anlarını ölümsüzleştiriyor.

BAHÇEDEN İMALATA 'GÜL' TURİZMİ

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da bu yılki gül hasadı döneminde sona yaklaşıldı. Kentte yüksek rakımlı bahçelerde devam eden gül toplama işlemlerine ziyaretçilerin ilgisi sürdü. Gönen ilçesinde 'Güllerin gökyüzüne gülümsediği kent' olarak isimlendirilen Güneykent beldesinde bahçeleri ziyaret eden tatilciler, gül toplayıp 'Gülhane' olarak adlandırılan gül yağı ve gül suyu imal edilen evleri, 'Güze' olarak isimlendirilen gül müzesi ve eski gül yağı fabrikasını gezdi. Belde merkezindeki 'Güze' adı verilen gül müzesinde ziyaretçiler, 150 yıl önce gül yağı imalatında kullanılan imbikleri, yağ ve sularının muhafaza edildiği şişeleri, gülhaneleri gezme fırsatı buldu. Tatilciler, günübirlik geldikleri bahçelerde gül üretimi hakkındaki bilgi alıp, eski gül yağı fabrikasını gezerek eğlenceli vakit geçirdi.

GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ

Kentte gül üretimiyle gül suyu imalatı yapan Mustafa Erdem (42) restore ettirip, gülhane olarak kullandığı dededen kalma evinde eski ve yeni yöntemlerle gül yağı, gül suyu imalatını ziyaretçilerine anlattı. Beldedeki bahçeleri ziyaretçilerine gezdiren Erdem, gülün tarihçesi, hasadı, işlenmesi ve pazarlanması gibi konular hakkında bilgi verdi. Erdem, beldeye gelen ziyaretçilerin bahçelerde gül hasadı ve yağı ile suyunun imalatı sürecine katılarak eğlenceli vakit geçirdiğini anlattı. Gül bahçelerini ailesiyle ziyarete gelen İnci Özçelik de "Güneykent'in güzelliklerini, gül bahçelerini, gülhanelerini görmek için geldik. Çok mutlu olduk. Burayı herkesin görmesi gerektiğine inanıyorum ve herkesi davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev

Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde yapılan ankette Ümit Özdağ sürprizi! Zafer Parti'nin yükselişi dikkat çekici

26 ilde yapılan ankette Ümit Özdağ sürprizi! Yükseliş dikkat çekici
Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi

Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi
İsrail'den İran'a yeni saldırı dalgası! Savaş uçakları ilk kez Tahran semalarında

İsrail, savaşta yeni boyuta geçti! İlk kez Tahran'da görüldüler
33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor

33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.